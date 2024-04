Sanremo 2025 - Carlo Conti sempre più vicino? Gli indizi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Ha condotto2015-16-17. Non sarebbe bello un altro triplete dalal 2027? "Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto". Lo ribadisce in un'intervista al 'Corriere della Sera', che i rumors danno come il più quotato per la successione di Amadeus alla guida del Festival. E alla domanda se L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.