Roma, 17 apr. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale ha scelto l’ Italia come esempio per illustrare le potenziali problematicità sui conti pubblici “ perché è una economia avanzata con una elevata incidenza del debito sul Pil, è un paese dove ci sono state storicamente delle ... Continua a leggere>>

Carlo conti sul caso Scurati: “Autogol per la Rai, se fosse andato in onda quanti lo avrebbero visto” - Carlo conti commenta al Corriere le ultime vicende che hanno messo la Rai al centro di grosse polemiche. Su Geppi Cucciari e la presunta esclusione dai David ha spiegato: “In questo periodo c’è un ...

Provincia, conti in salute: attivo per 35 milioni - conti in salute per la Rocca dei Rettori, con situazione finanziaria complessiva favorevole, grazie ai 35 milioni di attivo. Ieri mattina la seduta del Consiglio Provinciale di Benevento, per la prima ...

Carlo conti: «Ho solo una foto del mio babbo, morto quando avevo 18 mesi. Vorrei conoscere Vasco Rossi, andrò a Zocca a citofonargli» - Il conduttore:«Ci siamo trasferiti a Firenze così mio figlio non tifa Roma». I colleghi:«Maria De Filippi è perfetta» ...

