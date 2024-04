Calcio Serie D Vigor Senigallia Juniores - che trionfo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 aprile 2024) Per la prima volta, campionato nazionale vinto per il secondo anno consecutivoE quest’anno pure col bomber: Ausili capocannoniere, 30 Aprile 2024 – Straordinaria e storica impresa per lache per la prima volta fa il bis vincendo per il secondo anno di fila il campionato nazionale. Nell’ultima di campionato i rossoblù di mister Giacomo Brunetti hanno vinto 5-2 col Notaresco al Bianchelli conquistando la matematica. Un torneo partito in maniera meno brillante rispetto allo scorso anno, quando lavinse in pratica da neopromossa (avendo disputato per 18 anni di fila il torneo di categoria regionale), ma poi i giovaniini hanno ingranato la marcia giusta senza fermarsi più: 54 punti in 24 partite, anche se con la Fermana fuori classifica i ...