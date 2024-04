Calcio a 5 serie B Recanati fuori dai playoff Cus Macerata bene nei playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)out, Cusin. O quasi. Risultati e stati d’animo opposti per le due maceratesi militanti nella B dia5, torneo nazionale che nel weekend ha vissuto l’intensità deie dei. Perla sconfitta 6-3 subita a Spello ha significato la fine dei giochi, l’eliminazione. Onestamente non si credeva in un epilogo differente perché i leopardiani avevano di fronte la seconda forza del campionato e inoltre avevano già dovuto alzare bandiera bianca nell’incontro di andata terminato 2-4. A Spello gli umbri hanno concesso il bis al termine di una gara che li ha visti portarsi sul 2-0 all’intervallo, poi c’è stata la risposta giallorossa e si è tornati sul punteggio di parità quando il tabellone indicava il risultato di 3-3 (per...