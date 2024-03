Calcio Serie C L’Ancona crolla a Recanati | si dimette il diesse Micciola

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) I dorici, rimasti in 9, rimediano un pesantissimo 2-0 al “Tubaldi”. Sconfitta di misura per la Vis. Le 4 marchigiane tristemente in fondo alla classifica 24 marzo 2024 – Il derby tra Recanatese e Ancona era una gara, alla vigilia, che avrebbe detto molto sull’attuale stato di salute delle due formazioni e, come da pronostico, l’ha fatto. Ne esce bene la Recanatese che torna in corsa per la salvezza diretta, malissimo, che inveceletteralmente facendosi del male da sola con le due espulsioni che ne hanno compromesso un equilibrio già molto fragile. In un match che ha visto inizialmente una fase di studio, è passata la Recanatese al 34’ con Pelamatti, che ha sbloccato la gara. Al minuto 43’, l’episodio che ha dato la prima svola alla gara. Il biancorosso Clemente è stato espulso rimediando ingenuamente il secondo giallo nel giro di soli ...