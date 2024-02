Calcio | a 5 | impresa del Cus Macerata a Spello Recanati supera i perugini del Gadtch2000

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Davide può sconfiggere Golia, anche nela5. Il Cusha firmato l’exploit della 15ª giornata del campionato nazionale di serie B futsal, andando a violare 1-4, la tana del Grifoni. Quello che il girone D proponeva dopo la sosta era una sorta di testa-coda, perché gli umbri erano secondi in classifica e gli universitari terz’ultimi. Invece con una prova tatticamente accorta, avendo studiato a fondo gli avversari per provare a punirli agendo di rimessa, i cussini non hanno lasciato scampo ai rivali, allungando nella ripresa dopo l’1-1 dell’intervallo. La vittoria più prestigiosa per il Cus (all’andata travolto 2-8) e un’altra dimostrazione del talento, pure inesplorato del tutto, di Di Gregorio, Marangoni e compagni. Grazie al poker il Cusper la prima volta è fuori dalla zona playout, ...

