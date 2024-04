Calcio a 5 serie B femminile Prato - un punto inutile La squadra è retrocessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Ila 5 non riesce ad andare al di là di un pareggio nel derby esterno con il Cus Pisa (3-3) ed è condannato alla retrocessione. Alle biancazzurre per restare insarebbe servita una vittoria, che però non è arrivata, e l’unicoconquistato nell’ultimo appuntamento di regular season non è stato sufficiente ad agganciare la terzultima posizione. E pensare che sui campi dove erano impegnate le dirette concorrenti, tutto era andato per il verso giusto: sia il Real Gryphus Perugia che la Virtus Ciampino, infatti, non erano riuscite ad andare a punti, sconfitte rispettivamente per 7-4 sul campo della Littoriana e per 1-4 in casa contro la vincitrice del girone B C5 Roma. Alla fine però il pareggio ha permesso ala 5 solo di ...