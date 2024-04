Bari calcio verso la Serie C - il sindaco Decaro a De Laurentiis | ‘Ci metta la faccia’ Ai calciatori | ‘Gettate l’anima in camp - se ce l’avete’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) DallaA sfuggita per 120 secondi allaC distante solo tre partite: quello che sta vivendo lacalcistica è un incubo sportivo. Per evitare il terz’ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta, la squadra del presidente Luigi Dedeve provare a fare più punti possibili negli ultimi tre impegni delionato diB e sperare che le avversarie facciano peggio: se ciò non dovesse accadere si aprirebbero le porte della terza. Un baratro, specie per l’ottava piazza italiana in termini di tifosi presenti allo stadio, una piazza demoralizzata dall’andamento della squadra (appena tre punti nelle ultime dieci partite), sconfitta per 4-1 sabato scorso nello scontro diretto contro il Cosenza. Capitan Di Cesare e compagni sono in ...