Cacciari | Non c’entra niente il fascismo - ecco chi sono i veri autoritari Cosa dice da Gramellini | il VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) A chi lo continua a tirare per la giacchetta sul pericoloin Italia, il filosofo Massimocontinua a dare risposte illuminanti. Quando è scoppiato il “caso-Scurati“,ha commentato la vicenda in un modo inaspettato. Si avvicinava il 25 aprile e molti in Italia volevano cogliere la palla al balzo per attaccare il governo, ma l’ex sindaco di Venezia ha tuonato: “Non ha più senso la parola anti. Non serve achiedere di dichiararsi antifascisti. È inevitabile che in campagna elettorale si possa cercare ogni mezzo per colpire l’avversario, ma dal punto di vista culturale e storico non serve a nulla”. E poi la sintesi di tutta la questione: “Non esiste alcun pericolo fascista”. La stessa domanda, “Vede i rischi di una derivaa?”, gliel’ha ...