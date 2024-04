Stupido o ignorante - Cacciari scatenato | la verità sull' antifascismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Ma occorre "tenere la barra dritta dell'come dice il presidente Mattarella?", chiede la conduttrice di Agorà, il programma di Rai3 nella sua edizione di sabato 27 aprile, a Massimo. Per il filosofo il problema neanche si dovrebbe porre. "Se c'è una Costituzione radicalmente antifascista è la nostra", risponde l'ex sindaco di Venezia che ricorda come nella nostra Carta "è segnato che essere fascisti o dar vita od organizzare qualcosa che a che fare col fascismo è un reato. Più di così basta". Insomma, l'fa parte dei "presupposti" della Costituzione, "non è più un discorso politico perché non c'è nessun pericoloa faccia della terra di ritorni a fascismi, nazismi o totalitarismi tipo prima metà del Novecento". Poirincara la dose minando alla base ...