Deriva autoritaria? Cacciari guasta la festa sull' antifascismo | cosa ci aspetta davvero

(Di sabato 27 aprile 2024) Massimorovina i piani di Massimo Gramellini. La prima parte di In altre parole, il programma di La7 in onda sabato 27 aprile, è tutta incentrata sul fantomatico pericolo fascista ea polemica del giorno legata alle parole del generale Roberto Vannacci. "Vede i rischi di una?", chiede il conduttore al filosofo. "Sì, e non ha nulla a che fare con il fascismo e col totalitarismo", replicasmontando il grande spauracchio agitato da sinistra contro il governo di Giorgia Meloni. Ma allora da dove arrivano i pericoli per la libertà? "Il mondo è in mano a potenze tecnico-finanziario-economiche che dispongono di mezzi straordinari per poter governare manipolare non soltanto i nostri comportamenti ma anche la nostra immaginazione, attraverso il media di cui dispongono". ...