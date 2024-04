Brembate Sopra - non si hanno più notizie di Morgan Nazzaro | ricerche in corso

L’APPUNTAMENTO. Giovedì 25 aprile, alle ore 14.30, i campioni del nuoto, Alessandro Miressi e Benedetta Pilato, in procinto di partire per le Olimpiadi di Parigi, incontrano il pubblico al Centro Sportivo di via Bruno Locatelli 36 a Brembate di Sopra.

Prezzate (Mapello). “Un ragazzo come pochi, pieno di vita e di voglia di fare”. E ancora: “Il miglior giardiniere. Passione, fantasia, capacità, serietà, stakanovismo. Già da ragazzino faceva scuola per la sua maestria. Correva in ogni cosa che faceva, si divertiva come un bambino nel suo lavoro, ...

