“Pieno di vita e voglia di fare” | dolore a Brembate Sopra per la morte di Ivan Panza | mercoledì i funerali

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prezzate (Mapello). “Un ragazzo come pochi,die didi”. E ancora: “Il miglior giardiniere. Passione, fantasia, capacità, serietà, stakanovismo. Già da ragazzino faceva scuola per la sua maestria. Correva in ogni cosa che faceva, si divertiva come un bambino nel suo lavoro, nonostante la notevole fatica. Un grande lavoratore”. Sono tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sui social per omaggiare, il 35enne giardiniere morto nel terribile incidente di domenica pomeriggio a Bonate Sotto. La fidanzata Stefania L., sua coetanea, seduta dietro di lui sulla moto Yamaha, è sempre in gravi condizioni nella terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La prognosi è riservata. Nell’abitazione di via Ca’ Fittavoli a ...