Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,97% a 33.939 punti.

Le Borse europee gira no in calo dopo le prime trimestrali ed i dati su crescita economica e inflazione. Sotto i riflettori la riunione della Fed che si concluderà domani, con i mercati che guardano al taglio dei tassi. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro scende a 1,0701 sul ...

borsa: l'Europa chiude in calo, lente sulle mosse della Fed - Seduta in calo per le Borse europee che guardano ancora alle banche centrali e in particolare alla Fed e alle tempistiche sul taglio al costo del denaro. Parigi cede lo 0,99% con il Cac-40 a 7.984 pun ...

Borse europee in rosso, Milano appesantita da crollo Stellantis - Seduta negativa per le borse europee, con solo il listino londinese in controtendenza che chiude sulla parità, in una giornata ricca di dati macro ...

borsa: vigilia Fed di tensione, a Milano (-1,6%) Stellantis sbanda dopo i conti - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - A un giorno dall'appuntamento clou della Fed i dati su inflazione e Pil nell'Eurozona rassicurano solo parzialmente i mercati sulle prossime mosse della Bc ...

