Borsa | Milano chiude in calo -0,97%

apre in calo la seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,18% a 34.207 punti e sul listino affonda StMicroelectronics dopo i conti e il taglio alle stime per il 2024 (-5%). Bene le banche, in particolare la Popolare Sondrio (+0,8%) ed Eni che sale in avvio dello 0,7 per cento. Continua a leggere>>

La Borsa di Milano prosegue in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,2% appesantito dagli ordini in vendita su Leonardo (-3,59%) e Moncler (-3,6%). Ha invertito rotta e ora guida il listino St (+2,6%) seguita dalle banche con Mps in rialzo dell'1,8% e Bper dell'1,79 per cento. Continua a leggere>>

Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,97% a 33.939 punti. Continua a leggere>>

Pil e inflazione Usa gelano i mercati Torna lo spettro della stagflazione, rendimento del Btp al 4% - Tra i titoli in evidenza il tonfo di Meta dopo i conti: -11% al Nasdaq. I ricavi sono saliti ma pesano i costi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ...

Wall Street a picco in avvio - (Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la borsa USA, con il Dow Jones che sta lasciando sul ... Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-5,09%) ...

