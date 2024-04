Borsa | Milano chiude in calo -0,97%

La Borsa di Milano prosegue in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,2% appesantito dagli ordini in vendita su Leonardo (-3,59%) e Moncler (-3,6%). Ha invertito rotta e ora guida il listino St (+2,6%) seguita dalle banche con Mps in rialzo dell'1,8% e Bper dell'1,79 per cento.

apre in calo la seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,18% a 34.207 punti e sul listino affonda StMicroelectronics dopo i conti e il taglio alle stime per il 2024 (-5%). Bene le banche, in particolare la Popolare Sondrio (+0,8%) ed Eni che sale in avvio dello 0,7 per cento.

