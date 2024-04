Bonus 100 euro e sgravi per chi assume | il Cdm approva le misure sul lavoro

(Di martedì 30 aprile 2024) Per il viceministro Leo non si tratta di un focus esclusivo sulle imprese e sulautonomo, ma si presta altrettanta attenzione aldipendente, che coinvolge un numero significativo di persone

"Il bonus da cento euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi è il primo tassello cui seguirà, trovando le relative risorse, l'intervento per le tredicesime". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro all'Economia Maurizio Leo, annunciando i provvedimenti che rientrano nel decreto ...

Gli incentivi per il lavoro, con Sgravi per chi assume donne, giovani e nel Mezzogiorno, e il coordinamento unico per tutti i programmi di investimento finanziati con fondi Ue. Sono le due principali misure contenute nel decreto Coesione, approva to nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, ...

