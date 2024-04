Il Cdm approva le nuove misure per il lavoro Leo | Bonus da 100 euro a un milione di famiglie nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 aprile 2024) "Ilda centoche arriverà nelper i redditi bassi è il primo tassello cui seguirà, trovando le relative risorse, l'intervento per le tredicesime". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro all'Economia Maurizio Leo, annunciando i provvedimenti che rientrano nel decreto rinominato "primo maggio" e che ha quindi a che fare cone occupazione. Ieri lesono state presentate ai sindacati, oggi il via libera del Consiglio dei ministri. Sul tavolo del Cdm, poi, anche il decreto riguardo ai fondipei di Sviluppo e Coesione, presentato dal ministro per gli Affaripei Raffaele Fitto. Ilsulle tredicesime e il Fisco "Non è che abbiamo una visione strabica per imprese eautonomo, ...