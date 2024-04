Al via il Cdm | sul tavolo misure sul lavoro e bonus 100 euro

(Di martedì 30 aprile 2024) Le nuove norme sono contenute nel decreto Coesione, che riforma le relative politiche in materia, e in un decreto legislativo, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale,

Da maxi deduzione per chi assume a bonus dipendenti: pronto il decreto Primo Maggio - (Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Meloni insieme a metà governo ha illustrato ai sindacati le novità in arrivo sul lavoro e sul fisco, in Consiglio dei ministri oggi, alla vigilia della festa ...

Continua a leggere>>

decreto primo maggio, in arrivo super deduzione per i datori di lavoro - decreto primo maggio, in arrivo interessanti agevolazioni per i lavoratori e per le imprese. Tra le novità c’è la super deduzione.

Continua a leggere>>

Bonus assunzioni e indennità di 100 euro ma per pochi: cosa c’è nel decreto Coesione all’esame del Consiglio dei ministri - Saranno inserite nel decreto Coesione che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri nella giornata di martedì 30 aprile. L’obiettivo del provvedimento, come spiegato da Meloni al tavolo con i ...

Continua a leggere>>