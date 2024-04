PERUGIA - Sono diciotto i lavoratori umbri (quindici residenti in provincia di Perugia e tre in provincia di Terni) che, in occasione della ricorrenza del primo maggio, riceveranno le “ Stelle al merito del Lavoro ” concesse dal Capo dello Stato per “singolari meriti di perizia, laboriosità e ... Continua a leggere>>

lavoro tra premi e superbonus per chi assume: oggi incontro Meloni-sindacati - A Palazzo Chigi si parlerà anche di fondi di coesione, super deduzione, conferma del taglio al cuneo e bonus mamme ...

Continua a leggere>>

lavoro, solo misure riciclate nel “pacchetto” Primo Maggio - Nessun effetto sorpresa come nel 2023. Dalla decontribuzione ai fondi europei provvedimenti già in cantiere o in forte ritardo. Ancora senza coperture il ...

Continua a leggere>>

lavoro, arriva il superbonus per chi assume: deduzione al 120% - In arrivo decreto lavoro-Mef attuativo della riforma fiscale che fa partire il maxi incentivo in tutta Italia per chi aumenta l’occupazione stabile. Domani la premier Meloni incontra i sindacati ...

Continua a leggere>>