Lavoro tra premi e superbonus per chi assume | oggi incontro Meloni-sindacati

PERUGIA - Sono diciotto i lavoratori umbri (quindici residenti in provincia di Perugia e tre in provincia di Terni) che, in occasione della ricorrenza del primo maggio, riceveranno le " Stelle al merito del Lavoro " concesse dal Capo dello Stato per "singolari meriti di perizia, laboriosità e ...

lavoro: nel decreto 1° maggio Superbonus per nuove assunzioni - In vista del primo maggio il governo è pronto a varare la maxi deduzione fiscale per le aziende che assumono, la misura è contenuta in un provvedimento condiviso dal ministero dell'Economia e dal ...

Decreto primo maggio, in arrivo bonus tredicesima e agevolazioni fiscali per chi assume - Superbonus per chi assume e bonus tredicesima: sul tavolo del Cdm di martedì 30 aprile, alla vigilia della festa del Primo maggio, arrivano le misure che il governo ha pensato per dare sostegno ai ...

Fisco e lavoro, il governo prepara il nuovo "decreto del primo maggio". Domani sul tavolo del Cdm - Bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, sgravi per le aziende che assumono, soprattutto al Sud, detassazione dei premi di produzione, e il dl Coesione, che riscrive le regole per gli ...

