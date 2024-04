Bergamaschi Ecco - ' dal G7 Ambiente passo avanti decisivo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) "I Paesi del G7 fanno unper la traduzione della Cop28 di Dubai in politiche nazionali. Primo fra tutti, l'impegno verso l'uscita graduale dai combustibili fossili attraverso lo sviluppo e l'adozione di politiche, azioni e piani nazionali". Luca, direttore e cofondatore del think tank indipendente italiano sul clima, commenta così i risultati raggiunti al G7, Clima e Energia "Per l'Italia ora inizia una nuova sfida", dice: "Dopo aver dimostrato che l'uscita dal carbone è possibile e vicina, ora è necessario pianificare l'uscita dal gas nei prossimi 20 anni, partendo dal settore elettrico". "I Paesi G7 - spiega ancora - riconoscono inoltre che la tecnologia regina per la decarbonizzazione dei trasporti è l'elettrico, lasciando uno spazio ...