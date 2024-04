La Nuova Mini Countryman 2024 | Un Passo Avanti Nell’Evoluzione del Mito

Come tramutare la Mini in un megacrossover di lusso senza tradire lo spirito del brand e l’indole corsaiola dell’archetipo. L’operazione Countryman corre su questo ambizioso binario senza deragliare. La ‘Minona’ si fa sempre più lunga (+13 centimetri) più alta (+6 centimetri) e più tecnologica , ... Continua a leggere>>

Cambiano aspetto e volumi, ma sono i 300 cavalli pronti all'uso della versione John Cooper Works a far girare la testa

Abbiamo guidato in anteprima internazionale a Cascais, in Portogallo, la nuova Mini Countryman che sorprende non soltanto i design addicts ma anche chi ama una vita da vivere con un personalissimo surf mood

