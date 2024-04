Bct - nuovo ospite internazionale | a Benevento arriva ‘Fikret’ di ‘Terra Amara’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC'è anche l'attoreFurkan Palal? tra gli artisti che prenderanno parte all'ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione (26 – 30 giugno). Divenuto celebre nel proprio Paese, la Turchia, grazie alle sue interpretazioni per il piccolo e il grande schermo, Furkan Palal? ha superato i confini nazionali conquistando anche il pubblico italiano grazie al suo ruolo nella serie tv di successo Terra amara, dove veste i panni di uno dei personaggi più amati: Fikret Fekeli Yaman. L'incontro con Palal? è fissato per sabato 29 giugno in Piazza Santa Sofia. Pedro Alonso a: 'Berlino' de "La casa di carta" è il superdel Bct