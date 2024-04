Stefano Sollima | una star internazionale entra nel cast del suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vista nell’ultima pellicola diretta da Jordan Peele, Keke Palmer si prepara in unruolo da protagonista nelaction thriller di, intitolato Gods Unknown. La pellicola, prodotta dai fratelli Russo, gli stessi registi degli ultimi due Avengers, segue la storia di Kate Vance, un’agente della CIA che si trova di fronte ad un intrigo politico-religioso in un paese delll’Africa Cle, nella quale dovrà indagare attorno la figura di un leader emergente che rivendica poteri sovrannaturali. Dopo aver recitato in Nope, Lightyear e Le ragazze di Wall Street, questoprogetto di Keke Palmer segna un altro traguardo nella sua carriera. Ma oltre Gods Unknown, si rumoreggia che Palmer possa interpretare Anna Marie/Rogue in un futuro progetto del MCU, segnandone ...