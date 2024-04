Bayern-Real Madrid - Ancelotti | Siamo soddisfatti a metà Loro hanno giocato al loro miglior livello

(Di martedì 30 aprile 2024) “Nel finale avevamo un po’ più di energia, mentreavevano speso molto., ilhaal suo, noi no. Abbiamo avuto delle pause,stati troppo passivi nel difendere. Quando abbiamo iniziato a giocare bene, cifatto due gol, ma questo è il calcio.stati bravi a reagire, abbiamo portato a casa un pareggio buono, ma è una qualificazione molto aperta”. Lo ha detto il tecnico del, Carlodopo il pareggio per 2-2 sul campo delMonaco nella semifinale di andata di Champions League. Decisiva una doppietta di Vinicius, autore della ...

Ci sono luoghi del mondo dova una bici cletta può fare la differenza. Come il Tamil Nadu, stato meridionale dell'India. Una bici cletta può cambiare la vita alle bambine che abitano nei villaggi di questa parte di pianeta perché può consentire loro di raggiungere la scuola. Percorrere a piedi il ...

SALÒ (Brescia) Dopo il brutto ko di Pisa, la FeralpiSalò deve riprendere la sua rincorsa verso la salvezza anche se alle 14 riceverà la visita di un Como che si sta giocando la promozione diretta: "È una squadra forte, che è stata costruita per cercare di vincere il campionato - è l'analisi ...

Le parole dell'allenatore del Monza Palladino in vista della sfida contro l' Atalanta di Gasperini: fresca di semifinale d'Europa League In conferenza stampa, l'allenatore del Monza Palladino ha parlato così della sfida contro l' Atalanta domani sera. «Bisogna essere equilibrati quando si affrontano ...

Usa l'Intelligenza Artificiale per scrivere mail fantastiche - Si parla moltissimo di intelligenza artificiale, ecco alcuni pratici esempi su come l'AI possa aiutarci nella composizione di e-mail e in altre attività d'ufficio.

De Rossi: "Bayer Dobbiamo temere la loro mentalità, sarà importante il nostro atteggiamento" – VIDEO - L'allenatore giallorosso ha parlato della condizione dei suoi giocatori, della situazione in campionato e del prossimo impegno in Europa ...

Terzic, Borussia Dortmund-Psg: "La Champions è un loro obiettivo da dieci anni" - Le parole dell'allenatore tedesco alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro Luis Enrique ...

