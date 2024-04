Zaffaroni prepara la trappola | Loro bravi - noi però ci siamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) SALÒ (Brescia) Dopo il brutto ko di Pisa, la FeralpiSalò deve riprendere la sua rincorsa verso la salvezza anche se alle 14 riceverà la visita di un Como che si sta giocando la promozione diretta: "È una squadra forte, che è stata costruita per cercare di vincere il campionato - è l’analisi dell’allenatore gardesano Marco- Non avremo vita facile, madecisi a giocarcela, senza guardare chi abbiamo di fronte. Del resto i numeri del ritorno dicono che questa FeralpiSalò è in grado di farsi valere contro qualsiasi avversario e dobbiamo dimostrarlo una volta di più". Sul fronte della formazione che dovrà cercare punti in questo derby dei laghi il tecnico salodiano dovrà rinunciare allo squalificato Ceppitelli, che sarà sostituito da Pilati. In avanti La Mantia sembra in vantaggio per una maglia da titolare, con Compagnon e Dubickas che ...