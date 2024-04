Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 aprile 2024) Ciluoghi del mondo dova unacletta può fare la differenza. Come il Tamil Nadu, stato meridionale dell’India. Unacletta può cambiare la vita alleche abitano neidi questa parte di pianeta perché può consentiredi raggiungere la. Percorrere ail lungo tragitto ogni giorno non è consigliabile: non solo sarebbe stancante ma sarebbe anche molto pericoloso per le giovanissime aspiranti studentesse. Ilè di subire violenza o di essere rapite. Il risultato? In un, per di più, che è agli ultimi posti nel mondo per la parità di genere, non stupisce che famiglie spesso scelgano di tenerle a casa: meglio niente ...