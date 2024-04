Basket Serie B Interregionale Senigallia e Matelica - ecco le date dei quarti dei play-off

(Di martedì 30 aprile 2024) Inizia prima la Vigor, che gioca già il 5 maggio col Ferentino, la Goldengas col Loreto in gara 1 mercoledì 8 maggio, 30 Aprile 2024 – Uscite ledei-off dicon Goldengase Halleyimpegnate col sognoB Nazionale. Riccio Giocherà per primo ilche nei, da prima del girone Gold, ospiterà domenica 5 maggio alle 19 il Ferentino, testa dinumero 8 come seconda del girone Silver. Ritorno a Ferentino domenica 12 alle 18, eventuale gara 3 ancora a Castelraimondo mercoledì 15 maggio alle 21. Chi vince questain semifinale incontra la vincente della sfida tra la quarta e la quinta del girone Gold, ...

La Goldengas espugna il campo del Palestrina 89-94 ma non migliora la posizione: chiude quarta e nei quarti dei play-off si trova di fronte il Loreto Pesaro Senigallia , 21 Aprile 2024 – Sul campo di Valmontone, parquet di gioco del Palestrina, contro la demotivata squadra locale (già sicura di non ... Continua a leggere>>

Si chiude con una vittoria interna la straordinaria stagione della La Patrie Etrusca San Miniato che supera il Sette Laghi Gazzada di Varese col punteggio di 83-80. Un successo casalingo per onorare un’annata andata oltre le più rosee aspettative. "All’inizio di stagione nessuno avrebbe ... Continua a leggere>>

play off contro la Fmc Ferentino dell’ex biancorosso Polselli allenata da Lulli ex giocatore allenato a sua volta da coach Trullo Matelica , 22 aprile 2024 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. A Roma vince la squadra di coah Trullo per 62-76 e conquista la testa di serie al primo posto nei ... Continua a leggere>>

serie B interregionale - Playoff: il primo turno - Tempo di playoff anche per il campionato di serie B interregionale 2023-24, per le 32 squadre che compongono i due gironi Est-Ovest e Centro-Sud. Si gioca a partire dal 29 aprile in continuo ...

Continua a leggere>>

serie B interregionale - Playoff: il primo turno dei due gironi - Tempo di playoff anche per il campionato di serie B interregionale 2023-24, per le 32 squadre che compongono i due gironi Est-Ovest e Centro-Sud. Si gioca a partire dal 29 aprile in ...

Continua a leggere>>

Giovani D valore, niente rimborsi a Legnano, Arconatese e Castellanzese - Nella classifica la Castellanzese è ultima, il Legnano 15esimo e l’ Arconatese 14esima. In ogni girone, la Lega Nazionale Dilettanti assegnerà 25.000 euro alla società prima classificata, 15.000 alla ...

Continua a leggere>>