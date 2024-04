Basket - Serie B interregionale L’Etrusca vince ancora | Una stagione super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si chiude con una vittoria interna la straordinariadella La Patrie Etrusca San Miniato chea il Sette Laghi Gazzada di Varese col punteggio di 83-80. Un successo casalingo per onorare un’annata andata oltre le più rosee aspettative. "All’inizio dinessuno avrebbe scommesso che San Miniato avrebbe mantenuto la categoria di Bper aver costruito un ’roster’ troppo giovane per la categoria – commenta la dirigenza - basti pensare che il giocatore ’più anziano’ era ed è tuttora il capitano Stefano Capozio con i suoi 25 anni. Invece la salvezza è stata raggiunta con 12 giornate di anticipo, con la sfrontatezza e l’inconsapevolezza della gioventù di squadra che ci portava are gare esterne come a Siena e La Spezia per poi soccombere tra le mura amiche. Alla fine ...