Barbie - Shonda Rhimes | Non c' era bisogno che diventasse un manifesto femminista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 aprile 2024) La produttriceha spiegato di essere convinta che le persone avessero aspettative troppo alte per il film, creatrice e produttrice di serie di grande successo come Grey's Anatomy e Bridgerton, ha criticato la pressione nei confronti diper renderlo un film. In un'intervista rilasciata a Variety si affronta infatti il successo avuto dal lungometraggio con star Margot Robbie e Ryan Gosling, dando spazio a qualche perplessità da parte della star del mondo televisivo. L'opinione della produttriceha spiegato di aver vistoa casa, dichiarando "no comment" quando le è stato chiesto se le era piaciuto. La produttrice ha sottolineato: "Se ti stai ...