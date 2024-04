Shonda Rhimes e le minacce di morte dopo i finali di Grey’s Anatomy | “I fan diventano cattivi”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La regina della serialitàha rivelato di aver dovuto assumere una sicurezza privata per lericevutedi stagione di, da cui si è dimessa come showrunner nel 2015. La prolifica sceneggiatrice e produttrice televisiva ha confessato durante un’intervista con The Sunday Times che in passato amava interagire con i fan dei suoi programmi sui social, ma negli ultimi anni si è sentita costretta a ritirarsi sempre di più. “I social media sono cambiati. I fan si appassionano molto, e io ero sempre d’accordo con questo, capisco che i personaggi siano come dei loro amici. Erano anche miei amici immaginari. Per questo li scrivevo. E penso che le persone avessero semplicemente sentimenti molto forti su ciò che accadeva ai loro ...