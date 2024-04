Balotelli | ‘I giocatori del Milan camminano in campo - non può essere sempre colpa di Pioli’

AGI - Due pullman scoperti con a bordo i calciatori dell' Inter e tutto lo staff della squadra nerazzurra hanno lasciato lo stadio di San Siro e sono diretti a Piazza Duomo, ma prima e' previsto un lungo giro in centro per incontrare i tifosi. La festa della seconda stella e' cominciata da pochi ... Continua a leggere>>

Alle 20:45 di oggi, lunedì 29 aprile, il Genoa ospiterà il Cagliari al Ferraris in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre. Quella di Alberto Gilardino può dirsi già salva, mentre i sardi di Claudio Ranieri hanno bisogno ancora di punti per ...

Come può giocare il milan con Conceiçao - Sergio Conceiçao è tornato di moda per il milan. In Portogallo hanno accostato il profilo dell`allenatore portoghese ai rossoneri per il dopo Pioli, spiegando.

Il tecnico azzurro ha assistito alla seduta di Pioli. Si tratta di una visita di cortesia in vista del prossimo campionato Europeo - Il tecnico azzurro ha assistito alla seduta di Pioli. Si tratta di una visita di cortesia in vista del prossimo campionato Europeo ...

milan, Saelemaekers sempre più vicino alla permanenza in rossoblù - Alexis Saelemaekers sembra destinato a lasciare definitivamente il milan per diventare al 100% un giocatore del Bologna ...

