Juventus - Allegri | Sarà una bella partit - il Milan ha giocatori di valore

E’ vigilia di campionato in casa Juventus e in palio c’è il secondo posto della classifica e soprattutto la credibilità dopo una seconda parte di stagione molto negativa. La squadra bianconera è in campo per preparare il big match contro il Milan. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore ...

Continua a leggere>>

L’assenza di impegni europei in stagione non offre alcun vantaggio ad una squadra nel percorso in campionato. A ribadirlo è Massimiliano Allegri, confermando la sua tesi alla vigilia del match contro il Milan, valevole per la 34esima giornata di Serie A: “La Juve per cinque anni ha vinto cinque ...

Continua a leggere>>