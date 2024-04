AstraZeneca ammette | Il vaccino può causare trombosi

(Di martedì 30 aprile 2024) Arriva la conferma che ilcontro il Covid19 può avere effetti collaterali. Lo ha ammesso per la prima volta. L’azienda farmaceutica, costretta a difendersi in tribunale per le milioni di cause legali intentate dai familiari di presunte vittime e da persone che hanno ricevuto l’antidoto al Coronavirus, ha spiegato che «per motivi ancora sconosciuti ilpuò». L’ammissione è impressa nero su bianco nelle carte del processo in corso e hanno scatenato un nuovo polverone sul tema che era stato ricorrente dal 2021, quando i primi vaccini erano arrivati sul mercato per combattere la pandemia. Secondo alcuni dei legali impegnati nel processo, l’azienda farmaceutica in caso di sconfitta davanti al giudice potrebbe essere costretta a risarcire le vittime fino a 25 ...

Speranza e Magrini fecero pressione sul pm di Siracusa affinché non sequestrasse il lotto di AstraZeneca . Il siero anglo-svedese era sotto i riflettori perché somministrato al militare Stefano Paternò , che infatti morì per reazioni avverse. O meglio, una "risposta immunitaria esagerata" dovuta al ...

Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale ed estera, Astrazeneca ha ammesso per la prima volta in un tribunale de Regno Unito che il suo vaccino anti-Covid può causare come effetto collaterale trombosi mortali. La reazione estremamente rara è al centro di un'azione collettiva ...

astrazeneca ammette in tribunale nel Regno Unito che il suo vaccino può causare sindrome da trombosi con trombocitopenia - LONDRA. Il colosso farmaceutico britannico astrazeneca ha ammesso che il suo vaccino Covid-19 può provocare un raro effetto collaterale noto come sindrome da trombosi con trombocitopenia (TTS).

astrazeneca ammette in tribunale nel Regno Unito che il suo vaccino può causare un raro effetto collaterale - Il gigante farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querelanti il suo vaccino ha causato morti e lesioni gravi in decine di casi ...

Il gigante farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querelanti il suo vaccino ha causato morti e lesioni gravi in decine di casi ...

