(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare ildiper il". La Federazione italiana aziende sanitarieere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. "Occorre rimuovere questoanacronistico che limita

Roma, 29 aprile 2024 – Potrebbe essere una svolta epocale, il primo passo verso un calcio che sceglie la sostenibilità. Per ora è solo un passo teorico, comunque i club della Premier League inglese hanno votato a favore del principio di introdurre un Tetto di spesa . Il meccanismo, ribattezzato ... Continua a leggere>>

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedali ere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. "Occorre rimuovere questo tetto anacronistico che ... Continua a leggere>>

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedali ere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. "Occorre rimuovere questo tetto anacronistico che ... Continua a leggere>>

Asl e ospedali, 'stop tetto di spesa per personale sanitario' - Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la nece ...

Continua a leggere>>

Premier League, primo passo verso il tetto alle spese. Senza l'ok di City, United e Chelsea - I club hanno votato a grande maggioranza l'idea di valutare l'introduzione di uno spending cap a partire dal 2025-26. Sarebbe un multiplo degli introiti tv dell'ultima ...

Continua a leggere>>

Primo maggio. Fiaso: “Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario” - Appello della Federazione della Aziende Sanitarie Ospedaliere in occasione della festa del Lavoro. “Positivo che il Governo abbia deciso di estendere i requisiti semplificati per la stabilizzazione de ...

Continua a leggere>>