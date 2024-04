Tetto di spesa in Premier League - i club votano a favore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – Potrebbe essere una svolta epocale, il primo passo verso un calcio che sceglie la sostenibilità. Per ora è solo un passo teorico, comunque idellainglese hanno votato adel principio di introdurre undi. Il meccanismo, ribattezzato ‘anchoring’ (ancoraggio), dovrebbe consentire di spendere una cifra non superiore a cinque volte i ricavi dei diritti tv deiin fondo alla classifica. Adesso dovrà passare dall’approvazione da parte dell’assemblea annuale di giugno, ma se sarà approvato, il nuovo meccanismo prenderà il posto dell’attuale regolamento Profit and Sustainability a partire dalla stagione 2025-26. Le attuali regole finanziarie, che hanno portato per esempio alla penalizzazione di Everton e ...