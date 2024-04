Asl e ospedali - ' stop tetto di spesa per personale sanitario'

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. "Occorre rimuovere questo tetto anacronistico che ...

Continua a leggere>>