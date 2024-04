Poliziotti denunciano per tentato furto un senzatetto affamato - ma poi gli fanno la spesa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Prima loper tentativo dima poi tirano fuori tutta la propria umanità e glila. Nei giorni scorsi la polizia di stato è intervenuta in un centro commerciale all’Isolotto, dove poco prima la vigilanza privata dell’esercizio avrebbe sorpreso un senza fissa dimora italiano di 33 anni con del cibo in scatola rubato. Come consueto ihanno fatto il loro dovere, quello imposto dalla legge: lo hanno sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per il tentativo di. Ma durante le procedure del caso, ascoltando il racconto dell’indagato, si sono resi conto di trovarsi di fronte ad una persona il cui gesto sarebbe stato mosso dalla fame. Gli agenti delle volanti hanno quindi fatto anche il loro dovere di esseri ...

