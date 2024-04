Ascolti tv - danza contro reality | Vladimir Luxuria sfida Roberto Bolle | Chi ha vinto?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo alcuni giorni di sospensione per motivi sindacali, tornano i dati auditel con la consuetadei programmi tv. A darsi battaglia, come sempre, sono Rai e Mediaset nella speranza di riuscire a calamitare con i palinsesti programmati il maggior numero di telespettatori. Rai 1 ha affidato questo compito allo spettacolo di‘Viva la’, mentre Canale 5 è tornato a proporre ilcondotto da, L’Isola dei Famosi. L’Isola dei Famosi, conducesu Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comUn’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di intrattenimento, film, serie tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti ...