Ascolti tv - intrattenimento o serie tv? La sfida tra lo Show dei Record e Makari | Chi ha vinto?

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ancora una volta i programmi televisivi si sono dati battaglia a suon di. Anche l’ultimo giorno della settimana, domenica, è stata all’insegna dellaallo share. Rai e Mediaset hanno condotto, come è consuetudine, il braccio di ferro. Latvsu Rai 1 ha cercato di battere lodeicondotto da Gerry Scotti. Vediamo com’è andata. Lodei, condotto da Gerry Scotti su Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comAnche ieri sera si è rinnovato il testa a testa dalle principali reti televisive. Chi è rimasta a casa ha potuto contare su un’ampia scelta di programmi, film e trasmissioni di approfondimento per passare la serata. Anche ieri, quindi, il consueto confronto a suon di programmi tv mandati in onda dalle varie reti ...

Ascolti tv 6 aprile 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati a sfidarsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come ...

Addio a Fear The Walking Dead: Lo spin-off prequel di The Walking Dead si conclude dopo 8 stagioni - Il primo spin-off prequel della popolare serie televisiva The Walking Dead, Fear The Walking Dead, non tornerà per una nona stagione. La notizia ufficiale, ...occhioche

Ascolti tv sabato 20 aprile: chi ha vinto tra Amici e I migliori anni - Chi ha vinto la gara degli Ascolti tra I migliori anni, programma condotto da Carlo Conti su Rai1 e Amici, talent di Maria De Filippi su Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 20 aprile.fanpage

Pagelle Ascolti tv, top e flop di ieri: Amici 23 catalizzatore, I Migliori Anni sale, Massimo Gramellini sul podio - Di seguito gli Ascolti di film, programmi e serie tv di ieri sera in ... Da un lato, l’implacabile Carlo “Il Contatore” Conti, armato fino ai denti di nostalgia e intrattenimento vintage. (LaC news24) ...informazione