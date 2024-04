I migliori anni Vs la sesta puntata del serale di Amici 23 | ecco chi ha vinto la sfida di ascolti

Ascolti Serale Amici 23, sesta puntata 27 aprile : quanto ha totalizzato ? I dati auditel nel nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi usciranno domani, ecco per quale motivo. Ascolti Serale Amici 23, sesta puntata 27 aprile : perché non usciranno oggi L' Auditel ha annunciato uno stop ... Continua a leggere>>

Stasera, sabato 27 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23: brilla Mida nel guanto di sfida con Petit, male l'autore napoletano in Stressed Out. Qui le pagelle.Continua a leggere

Continua a leggere>>