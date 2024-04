Arrampica sportiva - Coppa Europa Boulder | nel weekend la prima tappa a Klagenfurt

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sarà, in Austria, la sede delladel circuito diper la categoria Senior. Archiviato il circuito diItalia, otto atleti azzurri saranno protagonisti nel centro austriaco ditaama. Si tratta di quattro ragazze – di Federica Papetti (Rock Brescia ASD), Giulia Medici (Sport Promotion SSD), Stella Giacani (The Change SSD) e Caterina Dal Zotto (We Rock ASD) – e quattro ragazzi – Davide Marco Colombo (Fiamme Oro Moena), Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), Luca Boldrini (Deva Wall) e Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy). “Innanzitutto c’è curiosità di capire a che punto siamo davvero a livello die ...

Un giovane e grande tifoso della Roma , di nome Edoardo , nelle scorse ore ha chiamato Tele Radio Stereo, una nota emittente radiofonica Roma na, per fare una richiesta: la conquista dell’ Europa League , persa lo scorso anno contro il Siviglia. Una richiesta come tante peccato però che poco dopo si è ... (tpi)

Il guineano dello Stoccarda torna nel radar: il Milan al lavoro. Olivier in Mls fino al 2025, c’è accordo totale - Il guineano dello Stoccarda torna nel radar: il Milan al lavoro. Olivier in Mls fino al 2025, c’è accordo totale ...gazzetta

