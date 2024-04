Anziani curati a casa | Toscana centra e supera l’obiettivo per il 2023

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 aprile 2024) Cresce il numero diultrasessantacinquenni assistiti a domicilio per i loro problemi di salute e laè una delle regioni che segna uno degli incrementi più importanti a livello nazionale in termini percentuali rispetto agli obiettivi. Lo certifica l’ultima relazione di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sull’andamento della linea d’intervento della missione 6 del Pnrr “come primo luogo di cura (Adi)” che prevede, entro il 2026, la presa in carico di 800mila nuovi pazienti over 65, ossia il 10 per cento della popolazione italiana con più di sessantacinque anni. A livello italiano l’incremento atteso per ilera di 526 mila nuovi assistiti, un obiettivo che è statoto di quasi tremila unità. Per la...