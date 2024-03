Bonus anziani 2025 | come funziona In Toscana 80mila non autosufficienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 – Sono oltreglinonin, di cui oltre il 40 per cento gravi, ma non tutti avranno diritto al, chiamato anche assegno di cura o di assistenza, al via dal 1 gennaio. I requisiti per ottenerlo sono infatti stringenti e le risorse stanziate, 250 milioni per il prossimo anno e altri 250 per il 2026 garantirebbero, secondo le stime, il contributo al massimo a 25mila over 80 in tutta Italia. La novità è contenuta nel decreto attuativo della legge delega con la riforma delle politiche relative all’assistenza alle persone anziane, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco, in dettaglio,funzionerà il, che avrà un importo di 850 euro al mese. Chi ha diritto ...