Freddo in Toscana - torna la febbre tra bambini e anziani La dottoressa | Tante forme virali in giro

Firenze, 23 marzo 2024 – Un fronte Freddo in transito fra oggi, sabato 23 marzo e domani, domenica 24, provocherà una intensificazione dei venti di Libeccio e Ponente, in particolare nella serata di ... (lanazione)

Prosegue il maltempo in Italia. Da venerdì 9 febbraio una perturbazione atlantica ha investito la penisola, portando Freddo e precipitazioni che non si fermeranno per tutto il fine settimana. Le ... (ilfattoquotidiano)