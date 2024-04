Amici 23 - sida tra Dustin e Marisol per decretare il vincitore | il piano degli autori

(Di martedì 30 aprile 2024) Uno traTylor eCastellanos sarà ildella categoria ballo di23. Questo primo verdetto del Serale arriverà nel prossimo appuntamento. A tre puntate dalla fine del programma sarà decretato ilo la vincitrice della categoria ballo. Non a caso, gli unici ballerini rimasti in gara sono, entrambi appartenenti alla maestra Alessandra Celentano. Ma come sarà strutturata la sfida tra i due? A quanto pare ci sarà un faccia a faccia a inizio puntata. Una serie di performance che alla fine sanciranno chi trionferà. Serale di23:si sfidano per la vittoria della categoria ballo L’uscita di Sofia nella scorsa puntata del Serale di ...

Tanta paura per Mattia Zenzola , il vincitore di Amici 22, vittima di un pirata della strada. Ma per fortuna al ballerino non ha riportato fratture o ferite gravi. Su Instagram Zenzola ha pubblicato anche la foto dei danni alla sua auto con lo sportello completamente schiacciato dopo l’urto. “Mi ... Continua a leggere>>

Amici 23, cosa è accaduto nel daytime di oggi lunedì 29 aprile Nella Casetta di Amici 23, per i concorrenti è tempo di fare i conti con il post puntata di sabato. L’ultimo evento andato in onda nel week-end ha portato all’uscita di scena di Sofia, la ballerina che ha perso il ballottaggio finale ... Continua a leggere>>

Amici 23, spoiler clamoroso sul nome del vincitore. Alessandra Celentano se lo è lasciato sfuggire a tre settimane dalla fine del programma. Da qui al momento in cui verrà proclamato il nome del vincitore mancano ancora tre appuntamenti: Il prossimo è fissato per sabato 4 maggio mentre ... Continua a leggere>>

amici 23, cambia la semifinale: ci sarà la modifica al regolamento sul vincitore - La finale di amici 23 si avvicina e ancora non è noto se il regolamento subirà modifiche, come è accaduto in questi anni, oppure no. Ma se da una parte non si sa se a ...

Il tenore Samuele Di Leo vincitore della XIX edizione del Concorso Internazionale “Giuseppe Di Stefano” - Il tenore Samuele Di Leo, studente del Conservatorio Statale di Musica Arturo Toscanini di Ribera nella classe di canto del docente Prof. Filippo Adami, è risultato vincitore della XIX edizione del Co ...

Anastasiia Petrova vince la XIX Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” - Anastasiia Petrova, proveniente dalla Russia, è stata proclamata vincitrice della XIX Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” organizzato dal Luglio Musicale Trapanese. Il co ...

