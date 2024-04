Amici 23 - Marisol si confronta con Dustin | spunta il nome del possibile vincitore

(Di lunedì 29 aprile 2024)23, cosa è accaduto nel daytime di oggi lunedì 29 aprile Nella Casetta di23, per i concorrenti è tempo di fare i conti con il post puntata di sabato. L’ultimo evento andato in onda nel week-end ha portato all’uscita di scena di Sofia, la ballerina che ha perso il ballottaggio finale con Martina. La ballerina, parsa in grande ascesa nel programma, ha commentato quanto accaduto nella scorsa puntata durante il guanto di sfida con Sofia: “Mi è dispiaciuto, sembrava che avessi fatto un casino, qualcosa di inguardabile. Emanuel mi ha messa in difficoltà, mi sembrava palese”. Sarah ha invece consolato la compagna di talent, ammettendo di aver apprezzato la sua esibizione. La stessasi è poi detta certa che saràa trionfarenella sezione ballo. ...

