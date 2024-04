Mattia Zenzola | il vincitore di Amici 22 vittima di un incidente stradale | “È scappato via senza pietà”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tanta paura per, ildi22,di un pirata della strada. Ma per fortuna al ballerino non ha riportato fratture o ferite gravi. Su Instagramha pubblicato anche la foto dei danni alla sua auto con lo sportello completamente schiacciato dopo l’urto. “Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) – ha riferitoin una story su Instagram – contro un’auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via. Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una manopensarci due ...