Ambulatori gratuiti - la ricetta per attirare i medici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Comune mette a disposizione gratuitamente dueper fare fronte alla drammatica situazione di carenza didi base: uno in via Vittorio Veneto e l’altro in via Repubblica 15. La comunicazione è stata formalizzata alcuni giorni fa dalla sindaca Daniela Maldini all’Asst rhodense, rinnovando e ampliando una disponibilità a offrire spazi a condizioni agevolate aidina generale già palesata da tempo. "Il Comune non ha potere decisionale in materia, mette a disposizione gratuitamente dell’Asst rhodense i duein grado di ospitare l’attività di eventualidi base che desiderano esercitare la professione sul territorio comunale o come sedi distaccate del presidio ospedaliero di Bollate, per poter far fronte alle necessità dei numerosi cittadini ...